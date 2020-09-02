С президентом согласовано: всплыла любопытная переписку "слуг народа" об исключении Гео Лероса

Исключение народного депутата Украины Гео Лероса из фракции партии «Слуга народа», последовавшее за его резким выступлением и обвинениями в адрес президента, было согласовано с Владимиром Зеленским.

Как сообщают «Буквы», об этом свидетельствует переписка в партийном чате «слуг народа». «Сейчас в зале у Давида (лидер депутатской фракции СН Давид Арахамия, — Авт.) на руках есть подписные листы на исключение Гео из фракции. С президентом согласовано. И он считает, что неисключение Гео из фракции будет предательством партии по отношению к нему!» — такой текст был написан нардепом Юрием Киселем, предложившим коллегам поставить «+», если они поддерживают решение об исключении Лероса.

Также издание публикует еще одно сообщение, пришедшее на номер «слуги народа» Андрея Костина — ему писал абонент «Борисович»: «У меня вопрос — есть ли кто-то из 250 человек, кто перестанет молча слушать, как президента и меня этот п… р поливает грязью».

Напомним, что в своем выступлении Гео Лерос нелицеприятно высказался в адрес Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака. У последнего отчество, кстати, Борисович.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после исключения из фракции Лерос заявил, что «будет бороться с режимом».

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