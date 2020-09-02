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Украина

"Слуга народа" поскандалил с журналистом из-за фото: все подробности (фото)

14:35 2 сентября 2020
Евгений Шевченко и Ян Доброносов

Народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, который попадал в скандал из-за своего выступления на росТВ, выдвинул претензии фотокорреспонденту Яну Доброносову, работающему в Верховной Раде.

Об этом журналист сообщил на своей страничке в социальных сетях. Ян Доброносов рассказал, что нардеп пришел в ложу прессы и начал снимать, как он работает, а затем спросил: «Зачем ты это делаешь…».

Ранее главред «Букв» Татьяна Николаенко рассказала, что парламентарий угрожал Яну Доброносову в соцсетях. «Придется взять фотоаппарат и делать контр-удар. Держись хорошо за балкон, от удивления не упади», — такой комментарий появился под одним из постов в Facebook.

«Мы неожиданно вернулись во времена, когда журналистам угрожают и это становится обыденностью. Почему „слуги“ такого не исключают ни за угрозы журналистам, ни за эфиры на Москву. Лакмусовый депутат (здесь на самом деле грубый мат) для ценностей фракции», — пишет журналистка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Буквы» опубликовали фото переписки «слуг народа», сделанные в Верховной Раде, из которых становится понятно, что исключение нардепа Гео Лероса из фракции было согласовано с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото со странички Яна Доброносова в соцсетях.

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