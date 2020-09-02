Пенсии будут начислять автоматически: Рада одобрила закон об электронных трудовых книжках

Во вторник, 2 сентября, народные депутаты проголосовали за законопроект, которым трудовые книжки работников переводятся в электронный формат. Документ принят за основу.

Законопроект упрощает доступ к информации о трудовом стаже, что дает возможность начислять пенсии автоматически, передает «РБК-Украина».

Документ предлагает назначать пенсию через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда, без заявления человека. При этом, если человек перенес назначение пенсии и продолжил работать, размер его пенсии будет повышаться на 0,5−0,75%.

В законопроекте предлагается установить пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника. Все это время можно будет использовать как бумажную трудовую книжку, так и электронную форму уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работника из Государственного реестра.

После завершения этих работ имеющиеся трудовые книжки выдаются работникам лично под подпись.

Если в системе будут отсутствовать данные о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган Пенсионного фонда обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их представления.

В рамках автоматического назначения пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программных средств Государственного реестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая дату такого назначения.

За документ проголосовали 283 нардепа.

Напомним, в Украине с 1 сентября вступил в силу закон о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен. В связи с этим повышена и минимальная пенсия по возрасту. Теперь она составляет около 2 тысячи гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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