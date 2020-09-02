"Фокин имеет право так говорить, но...": Кравчук отреагировал на скандальное заявление своего зама

Возглавляющий группу украинских переговорщиков в рамках Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук отреагировал на скандальное заявление своего заместителя Витольда Фокина об «особом статусе» для всего Донбасса и всеобщей амнистии.

«Имеет ли право Фокин говорить о своей собственной позиции? Да, имеет. Но если его позиция не отвечает, допустим, закону, принятому Верховной Радой, то он не может эту позицию обнародовать, потому что он уже не просто Фокин, а он заместитель председателя делегации, член делегации Украины в ТКГ», — приводит «УНИАН» слова Леонида Кравчука, сказанные им в эфире «Эспресо ТВ».

Отметив, что свое личное мнение Фокин не обсуждал с делегацией, Леонид Кравчук добавил, что дальнейшую судьбу его заместителя на переговорах будет решать президент Владимир Зеленский. Также, по его словам, этот вопрос обсудят члены украинской делегации, а Витольд Фокин должен объяснить, почему он избрал такую позицию.

Также он отметил, что не может единолично решать вопрос со своим заместителем, поскольку это не его компетенция: «Фокин назначен на эту должность указом президента. Я к этому назначению абсолютно никакого отношения не имею».

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