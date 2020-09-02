Реинтеграция Донбасса невозможна, лояльное к Украине население нужно переселять, — Безсмертный

Реинтеграция отдельных территорий Донбасса, долгое время находящихся под оккупацией, на сегодняшний день невозможна, считает украинский политик Роман Безсмертный. Кстати, недавно мнение о том, что в случая провала Минских соглашений Украине следует временно отказаться от идеи возвращения контроля на Донбассе, особенно если на кону будет стоять западный вектор развития государства, высказывал и глава украинской дипмиссии в Великобритании Вадим Пристайко.

«Моя позиция сейчас такова: надо прекращать говорить о реинтеграции, потому что она после пяти лет войны невозможна. Там сформированы новые подходы, новые ценности, которые не инкорпорируются в украинское государство. На сегодняшний день надо принимать программу отселения лояльных к Украине граждан из Крыма и из Донбасса, понимая, что Украина сегодня не имеет ни экономических, ни финансовых, ни армейских сил для того, чтобы вернуть эти территории в состав Украины», — заявил в интервью «Обозревателю» Роман Безсмертный, отметивший необходимость принимать «концепцию сосуществования».

При этом, по его словам, речь не идет об отказе Украины от своих территорий. «Это была, есть и будет Украина. Но если мы не способны сделать так, чтобы эта территория была возвращена так, как положено в ситуации — потому что в войнах побеждают армии, — значит, не обманывайте их», — отметил политик и напомнил прозвучавшие недавно заявления о существовании «признаков возвращения территорий в следующем году».

Заявив, что обманывать людей недопустимо, он добавил, что государство должно заботиться о людях, их безопасности и благополучии.

«Что мы сделали? Людей, которые преданы украинскому государству, оставили в ситуации, когда они сами не верят в то, что они могут быть кому-то нужны. Поэтому должна быть программа отселения, и люди, которые лояльны к Украине, верны украинской Конституции и законам Украины, должны быть оттуда отселены и обеспечены всем необходимым», — резюмировал он.

Эксклюзивное интервью с Романом Безсмертным о том, как будет развиваться ситуация на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе и планах Кремля, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото из Википедии, автор Александр Косарев.

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