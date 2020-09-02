27.51 / 27.73 32.45 / 32.96
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Реинтеграция Донбасса невозможна, лояльное к Украине население нужно переселять, — Безсмертный

16:08 2 сентября 2020
Роман Безсмертный

Реинтеграция отдельных территорий Донбасса, долгое время находящихся под оккупацией, на сегодняшний день невозможна, считает украинский политик Роман Безсмертный. Кстати, недавно мнение о том, что в случая провала Минских соглашений Украине следует временно отказаться от идеи возвращения контроля на Донбассе, особенно если на кону будет стоять западный вектор развития государства, высказывал и глава украинской дипмиссии в Великобритании Вадим Пристайко.

«Моя позиция сейчас такова: надо прекращать говорить о реинтеграции, потому что она после пяти лет войны невозможна. Там сформированы новые подходы, новые ценности, которые не инкорпорируются в украинское государство. На сегодняшний день надо принимать программу отселения лояльных к Украине граждан из Крыма и из Донбасса, понимая, что Украина сегодня не имеет ни экономических, ни финансовых, ни армейских сил для того, чтобы вернуть эти территории в состав Украины», — заявил в интервью «Обозревателю» Роман Безсмертный, отметивший необходимость принимать «концепцию сосуществования».

При этом, по его словам, речь не идет об отказе Украины от своих территорий. «Это была, есть и будет Украина. Но если мы не способны сделать так, чтобы эта территория была возвращена так, как положено в ситуации — потому что в войнах побеждают армии, — значит, не обманывайте их», — отметил политик и напомнил прозвучавшие недавно заявления о существовании «признаков возвращения территорий в следующем году».

Заявив, что обманывать людей недопустимо, он добавил, что государство должно заботиться о людях, их безопасности и благополучии.

«Что мы сделали? Людей, которые преданы украинскому государству, оставили в ситуации, когда они сами не верят в то, что они могут быть кому-то нужны. Поэтому должна быть программа отселения, и люди, которые лояльны к Украине, верны украинской Конституции и законам Украины, должны быть оттуда отселены и обеспечены всем необходимым», — резюмировал он.

Эксклюзивное интервью с Романом Безсмертным о том, как будет развиваться ситуация на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе и планах Кремля, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото из Википедии, автор Александр Косарев.

503

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Марисоль Николс

Популярная американская актриса тайно работала агентом ФБР под прикрытием (фото)

Роман Безсмертный

Реинтеграция Донбасса невозможна, лояльное к Украине население нужно переселять, — Безсмертный

курсанты

Гибель курсанта в Житомире была самоубийством: вскрылись новые подробности ЧП

Танці з зірками

«Три пары проекта пока слабее остальных»: Влад Яма о первом прямом эфире «Танців з зірками» (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер