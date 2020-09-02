Отчисленных курсантов военных вузов обяжут вернуть государству деньги за обучение

В среду, 2 сентября, Кабмин принял решение о возмещении государству стоимости обучения курсантов военных вузов в случае их отчисления за ненадлежащее обучение. Ранее в МОН рассказали, сколько стоит год обучения по контракту в гражданских вузах Украины.

Причиной такого решения стало увеличение количества случаев отчисления курсантов из военных вузов из-за систематического невыполнения условий контракта и плохой успеваемости без возмещения финансовых затрат государству.

В документе говорится, что государством бесполезно расходовались средства на обучение и содержание курсантов, которые нарушали контракт после нескольких лет подготовки.

Документом вносятся изменения постановление правительства № 964 от 12 июля 2006 года, сообщает «Укринформ».

В тексте постановления говорится, что сумма возмещенных расходов будет зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и использоваться в соответствии со сметой Минобороны, МВД, Администрации Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, СБУ и Службы внешней разведки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии, которая произошла 1 сентября в Житомирском военном институте имени С.П. Королева.

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