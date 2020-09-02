Кабмин определился с размером компенсации за разрушенное войной на Донбассе жилье

В среду, 2 сентября, на заседании правительства был утвержден порядок выплаты компенсации за жилье, разрушенное в результате вооруженной агрессии России на Донбассе. Ранее власть анонсировала жилищные программы для участников АТО и переселенцев.

Средства из госбюджета на жилье будут распределяться среди граждан на основании информации о пострадавших, которую будут собирать органы местного самоуправления.

На компенсацию могут претендовать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, жилые дома или квартиры которых повреждены или разрушены в результате чрезвычайной ситуации, вызванной вооруженной агрессией России.

Денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой правительством Украины территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014 года.

Обследование поврежденного и разрушенного жилья, его учет проводить органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия военно-гражданские администрации. Они будут составлять списки пострадавших и выдавать справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации военного характера.

Решение о предоставлении денежной компенсации на основе составленных списков будут принимать специальные комиссии при органах местного самоуправления и при военно-гражданских администрациях. Комиссии будут определять и размер денежной компенсации, которая будет выплачиваться пострадавшим.

Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 тысяч гривен.

В государственном бюджете Украины на 2020 год на эти цели предусмотрено 20 миллионов гривен.

Распорядителем средств является Минреинтеграции, передает «Интерфакс-Украина».

Правительство также поручило Донецкой и Луганской обладминистрации течение месяца сформировать и организовать работу комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилье которых было разрушено.

Напомним, в Офисе президента ранее озвучили сумму, необходимую на восстановление Донбасса. По их подсчетам, для восстановления транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений только подконтрольной Украине части Донбасса нужно 372 млн евро.

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