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Украина

Лучше поздно, чем никогда: Украина открыла посольство в Албании

16:49 2 сентября 2020
Владимир Шкуров и Илир Мета

Украина открыла посольство в Албании, которое возглавил Чрезвычайный и Полномочный посол Владимир Шкуров. Ранее сообщалось об открытии нового украинского консульства в Анталье.

Как передает «ТСН» со ссылкой на албанское агентство Agjencia Telegrafike Shqiptare, Владимир Шкуров (на фото слева) прибыл на прием к президенту страны Илиру Мета для вручения верительных грамот.

Отмечается, что лидер Албании назвал открытие посольства «историческим событием в отношениях между двумя странами» и заверил посла в четкой и непоколебимой позиции Албании в защиту территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Также отмечается, что Владимир Шкуров был назначен послом в Албанию указом президента Украины Владимира Зеленского.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский подписал указ о назначении послом Украины в Великобритании экс-главы МИДа Вадима Пристайко.

Фото с сайта https://ata.gov.al.

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