Синоптики узнали, когда спадет жара: прогноз погоды до конца недели

Как долго продержится это нетипичное для осени тепло? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным украинским синоптикам.

По словам заместителя начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, 4 и 5 сентября по всей территории Украины возможны кратковременные дожди с грозами.

— 6 и 7 сентября будет преимущественно без осадков. Правда, в западных и северных областях возможны местами кратковременные дожди. До 11 сентября погоду в целом будет определять поле высокого давления, — говорит Наталья Голеня. — Если говорить о температурном фоне в эти дни, то стоит отметить, что в ближайшие трое суток жара спадет, в большинстве областей столбики термометров опустятся до более комфортных значений: днем стоит ожидать 19−25 градусов тепла. А дальше возможно повышение температуры до 27−28 выше нуля. На юге страны будет по-прежнему жарко — плюс 30.

В четверг, 3 сентября, грозы возможны на западе страны, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем местами в западных областях столбики термометров опустятся до отметок плюс 20, а в южных и восточных областях воздух прогреется до 35 градусов тепла.

В пятницу, 4 сентября, грозы переместятся в северные, центральные и южные регионы, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем местами в западных областях столбики термометров опустятся до отметок плюс 20, в южных и восточных температура достигнет 30 градусов.

В субботу, 5 сентября, грозы возможны в восточных регионах, а также в Черниговской, Сумской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на западе страны температура воздуха — 23−25 градусов. На юге — до 27 градусов тепла.

В воскресенье, 6 сентября, грозы возможны в западных регионах, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на западе страны температура воздуха — 22−24 градуса, на юге и местами на востоке воздух прогреется до 29−30 градусов.

— Небольшие дожди в сентябре возможны: 5-го, 11-го, 12-го, 15-го и 27-го числа, — дал «ФАКТАМ» свой прогноз народный синоптик Леонид Горбань. — В первой половине месяца днем будет 25−27 градусов тепла, а во второй половине похолодает до 16—24. По ночам ожидается плюс 8−17.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» рассказал, что эта осень дважды порадует бабьим летом и немного помоет дождями.

«Уже в середине первой декады сентября потеплеет. Тепло будет и практически всю второю декаду, и только под конец температура снизится. Также возможны кратковременные дожди. Последняя десятидневка сентября порадует хорошей погодой, ее можно будет считать бабьим летом. Умеренное тепло днем, прохладные ночи, но без заморозков, и отсутствие дождя — вот таким будет конец сентября», — отметил синоптик. Кроме того, Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» сообщил, что грядущая зима, как и нынешняя осень, удивит нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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