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Украина

Еще одна киевская школа закрылась на карантин из-за коронавируса

17:24 2 сентября 2020
школа

После того, как из-за коронавируса закрыли на карантин учебно-воспитательный комплекс «Социум» № 240 на столичной Оболони, эта же участь постигла и школу № 18.

Пока неизвестно, у кого обнаружили инфекцию — у персонала или у учащихся, говорится на странице «Життя Оболонського Району та Мінського Масиву» в Facebook.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса, в новом учебном году в Украине предусмотрены новые правила для учеников и учителей.

Ранее сообщалось, что медики ожидают пик инфекции COVID-19 сразу после начала учебного года.

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