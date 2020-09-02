Еще одна киевская школа закрылась на карантин из-за коронавируса
После того, как из-за коронавируса закрыли на карантин учебно-воспитательный комплекс «Социум» № 240 на столичной Оболони, эта же участь постигла и школу № 18.
Пока неизвестно, у кого обнаружили инфекцию — у персонала или у учащихся, говорится на странице «Життя Оболонського Району та Мінського Масиву» в Facebook.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса, в новом учебном году в Украине предусмотрены новые правила для учеников и учителей.
Ранее сообщалось, что медики ожидают пик инфекции COVID-19 сразу после начала учебного года.221
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