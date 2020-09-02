Пассажиров из красной зоны не посадят в поезд: список маршрутов
Из-за усиления карантинных мер временно отменена посадка пассажиров на некоторые поезда в Ивано-Франковске, Измаиле и Новоселице. Там только высаживают пассажиров, сообщили в «Укрзалізниці». По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на указанных ж/д станциях — в красных зонах карантинных ограничений — закрыта продажа проездных билетов на следующие поезда:
№ 136/135 Черновцы — Одесса;
№ 8/7 Черновцы — Киев;
№ 702/701 Львов — Черновцы;
№ 749/750 Киев — Ивано-Франковск;
№ 15/16 Харьков — Рахов;
№ 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
№ 217/218 Киев — Рахов;
№ ½ Ивано-Франковск — Константиновка;
№ 118/117 Черновцы — Киев;
№ 145/146 Киев — Измаил;
№ 231/232 Геническ — Ивано-Франковск.
Также в связи с эпидограничениями изменятся маршруты поездов из Ивано-Франковска, Новоселицы и Измаила в одном направлении:
№ 749/750 Галич — Киев (вместо Ивано-Франковск — Киев);
№ ½ Галич — Константиновка (вместо Ивано-Франковск — Константиновка);
№ 43/44 Галич — Киев (вместо Ивано-Франковск — Киев);
№ 232/231 Галич — Геническ (вместо Ивано-Франковск — Геническ);
№ 118/117 Ларга — Киев (вместо Новоселица — Киев);
№ 146/145 Котлабух — Киев (вместо Измаил — Киев).
Пассажиры, которые отказываются от поездки из-за закрытия некоторых станций для посадки, смогут полностью вернуть стоимость билетов через ж/д кассы или Интернет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что после утверждения границ красной карантинной зоны по коронавирусу было объявлено о новых правилах в поездах. На некоторых станциях поезда только высаживают пассажиров. Издание информировало, что в поездах появились патрули военизированной охраны «Укрзалізниці».
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»66
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