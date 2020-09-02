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Украина

Зеленский готовится выступить на Генассамблее ООН: названа дата

18:02 2 сентября 2020
Генассамблея ООН

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 22 сентября. Год назад Зеленский во время своего первого официального визита в США, выступил на пленарном заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Во время юбилейной сессии также запланировано выступление украинского лидера, сообщили в представительстве Украины при организации, передает УНН.

По информации издания, дебаты высокого уровня запланированы на 22, 26 и 29 сентября. Встреча на высоком уровне, посвященная 75-й годовщине Генассамблеи, запланирована на 21 сентября.

Во время дебатов высокого уровня ожидаются выступления 121 лидера государств, 54 глав правительств, 16 министров иностранных дел, вице-премьера, вице-президента и двух временно поверенных.
Также известно, что запланировано и выступление президента России Владимира Путина, который в последний раз выступал на Генассамблее 5 лет назад.

Отдельно ожидается проведение саммита по биоразнообразию, а также встреча по положению женщин, празднование Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Напомним, ранее в Украине объяснили, почему Россию не исключают из ООН даже после войны на Донбассе.

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