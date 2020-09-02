Лето-2020 установило в Киеве шесть температурных рекордов, но не смогло превзойти 1891 год

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, которые зафиксировали температурный рекорд в первую осеннюю ночь, подвели итоги жаркого и сухого лета в Киеве.

По данным наблюдений метеостанции, средняя температура воздуха летом этого года в Киеве составила + 21,7ºС, что на 3,0ºС превысило климатическую норму.

Таким образом лето-2020 заняло второе место среди самых жарких в Киеве с 1881 года.

Холодно было только в начале календарного лета — 2 и 3 июня, когда температура под утро опустилась до + 5,5 ° С, а самым жарким оказалось 20 августа, когда температура после полудня поднялась до + 34,1 ° С.

Дней с жарой, которая превысила 30 ° С было 25, причем почти поровну в каждый месяц. За лето установлено 6 температурных рекордов.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составила 55% климатической нормы, оно вошло в десятку самых сухих в Киеве с 1891 года.

Напомним, по данным климатологов, самым холодным в Киеве был август 1998 года, самым жарким — август 2007. Самым дождливым может считаться август 2014 года, самым ветреным — последний месяц лета 2017 года.

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