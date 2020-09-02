Минобороны наградило спасителей курсанток военной академии, пострадавших от пьяного майора

В среду, 2 сентября, в Минобороны Украины наградили четверых младших офицеров — слушателей второго курса факультета подготовки военных врачей Украинской военно-медицинской академии, которые спасли жизни трем курсанткам, на которых наехал пьяный майор.

Военные медики сумели быстро сориентироваться в ситуации и одновременно оказали помощь всем травмированным девушкам. Четверо младших офицеров стабилизировали состояние пострадавших, остановили кровотечение, наложили фиксирующие повязки и турникеты. После прибытия бригад скорой медицинской помощи они оказали практическую помощь лечебно-сестринским бригадам и отправили пострадавших в лечебные учреждения, сообщили в Минобороны.

Министр обороны Украины Андрей Таран поблагодарил военных медиков за мужество и вручил им планшеты.

Напомним, 1 сентября, курсантки военной медицинской академии, которые пострадали в результате ДТП по вине пьяного майора, получили погоны младших лейтенантов.

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