Грызлов устроил истерику на заседании ТКГ из-за "неудобных" вопросов, — Гармаш

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу произошел неприятный инцидент — российская делегация очень эмоционально восприняла слова представителя Донецка в ТКГ Сергея Гармаша о роли РФ в конфликте на Донбассе. Гармаш уже не однажды упоминал о хамском поведении представителей России на переговорах ТКГ.

О новом инциденте Гармаш рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Журналист отметил, что скандал устроил как представитель РФ Борис Грызлов, так и остальные члены делегации.

«Грызлов позволил себе несколько раз сказать, что Россия является посредником, я ему просто напомнил, что Украина не давала согласия России на посредничество в конфликте между Украиной и Россией. И представители ОРДЛО из Луганска, и Грызлов начали задавать вопросы, кто мы вообще такие, почему нам дают слово, потому что на заседании ТКГ должны говорить только члены делегаций и руководители», — рассказал Гармаш.

По его словам, следующее заседание ТКГ может пройти 16 сентября. «Но дальше все будет зависеть от России…» — отметил он.

В результате сегодняшнего заседания стороны договорились об открытии в ноябре двух новых КПВВ в Луганской области и о 19 участках разминирования.

Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в ноябре в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе.

По обмену пленными стороны не договорились — РФ заблокировала процесс, не предоставив списки.

Координатор от ОБСЕ Тони Фриш призвал всех участников завершить процесс обмена списками для взаимного освобождения пленных, сообщили в Офисе президента.

Напомним, ранее первый заместитель Леонида Кравчука в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин выступил со скандальным заявлением об особом статусе для всего Донбасса. Леонид Кравчук назвал это заявление личной позицией Фокина, но не позицией Украины.

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