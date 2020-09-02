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Украина

Пора объясниться: Фокина вызвали в Раду

22:22 2 сентября 2020
Фокин

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура выступил с инициативой заслушать в Раде первого заместителя Леонида Кравчука в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина по поводу его заявлений «о всеобщей амнистии» на Донбассе.

«Обратился к Комитету по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления с требованием пригласить Витольда Фокина на заседание комитета для получения пояснений и выработки общей позиции делегатов в ТКГ и Верховной Рады в части мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Комитет принял решение провести внеочередное заседание. Встреча должна состояться уже на следующей неделе», — написал Качура в своем Telegram-канале.

Сергей Гармаш считает, что слова Фокина «об особом статусе» всему Донбассу и «всеобщей амнистии», которые он якобы сказал в интервью украинскому изданию, были неправильно переданы.

Участник украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что в личном разговоре с ним Фокин уточнил, что амнистия не должна распространяться на тех, «у кого руки в крови». Гармаш добавил, что средства массовой информации могли извратить смысл заявления политика.

«Он просто показал мне текст интервью, которое он согласовал. Там есть большие отличия от того, что мы все видели. То есть там он говорит об амнистии, но дальше идет поправка, которой, по-моему, в тексте интервью не было — „кроме тех, у кого руки по локоть в крови“. Это очень важное уточнение», — отметил журналист.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал слова Фокина его личной позицией и считает, что тот должен объясниться.

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