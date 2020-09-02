Россияне на переговорах шантажируют самым важным — обменом пленными, — Казанский

Комментируя сегодняшнее заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, представитель украинской стороны, журналист Денис Казанский подтвердил, что Россия каждый раз показывает свое желание разговаривать с Украиной только на языке ультиматумов.

«Работа гуманитарной и политической подгрупп полностью заблокированы. Там российская сторона вообще отказывается что-либо обсуждать до тех пор, пока украинский парламент не отменит свое постановление о проведении очередных местных выборов от 15.07.2020 . Шантажируют самым важным — обменом пленных. Отказываются даже согласовывать списки», — пишет Казанский в Facebook.

Украинская сторона пыталась надавить на человеческое сочувствие, ведь представители так называемых «республик» и их российские кураторы продолжают обрекать на страдания не только украинских пленных, но и своих собственных, которые находятся в украинских тюрьмах.

«Но эти призывы никакого действия не возымели, так как, по всей видимости, пленные боевики для россиян не представляют никакой ценности», — уточнил журналист.

Напомним, представители России на сегодняшнем заседании ТКГ устроили скандал из-за слов Сергея Гармаша о том, что Украина не просила Кремль быть посредником в конфликте России и Украины.

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