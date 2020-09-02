Про маски даже не вспомнили: в Одессе тысячи людей собрались на концерт на Потемкинской лестнице (фото)

2 сентября Одесса, которая в этом году вынуждена была отказаться от традиционного проведения знаменитой Юморины, отмечает 226-й день рождения. Десятки мероприятий прошли в городе днем, а вечером тысячи людей — местных и туристов — собрались на Потемкинской лестнице, Приморском бульваре, прилегающей к нему Екатерининской площади. Они наблюдают за гала-концертом, сцена которого расположена у основания знаменитой лестницы.

Люди стоят вплотную друг к другу, поют, танцуют. Все — без защитных медицинских масок. О каких-либо мерах безопасности вообще позабыли: все взгляды и внимание — на сцену, где выступают популярные исполнители: Потап, Макс Барских, группы «Деньги вперед», «Мозги», Валентин Куба и другие.

В сети уже появились многочисленные посты, суть которых сводится к одному: за последние сутки — 203 новых «коронавирусных» пациента в регионе и «почетное» третье место в Украине.

«Тем не менее городские власти пиарятся, организуя пир во время „короны“. Все — ради победы на предстоящих местных выборах. Что им человеческие жизни…», — комментируют, возмущаясь, пользователи сетей.

Другие — более жестко указывают: «Посмотрим, какие показатели по СOVID будут через несколько дней».

Напомним, согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Одесской области достигло 7697. 110 заболевших умерли.

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