На заседании ТКГ согласовали 19 участков разминирования на Донбассе

В среду, 2 сентября, на заседании в формате видеоконференцииТрехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала координаты 19 приоритетных участков разминирования на востоке Украины. При этом, 20 участок вблизи Золотого будут разминировать в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Разминирование участка вблизи Золотого предварительно запланировано на ноябрь.

Также стороны полностью согласовали рамочное решение о противоминной деятельности, которая станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.

Кроме того, в ТКГ были принципиально согласованы четыре следующие участки разведения сил и средств; поставлена задача сфере безопасности группе разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.

Еще один важный вопрос, который был поднял в ходе заседания — продолжение соблюдения режима тишины на Донбассе. На рабочей группе по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что стороны придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

«Наблюдатели СММ ОБСЕ не зафиксировали жертв среди мирного населения с начала объявления режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

К сожалению, не было значительного прогресса в рабочей группе по гуманитарным вопросам: украинская сторона выполнила все необходимые процедуры, предоставив ОБСЕ информацию о лицах, которые предлагаются для взаимного освобождения. Но аналогичная информация от боевиков так и не поступила. Поэтому координатор от ОБСЕ Тони Фриш заявил о недопустимости увязки процесса освобождения удерживаемых лиц с посторонними вопросами. Он призвал всех участников завершить процесс обмена списками на взаимном освобождении удерживаемых лиц и снял с рассмотрения другие вопросы из-за блокирования переговорного процесса по политическим мотивам.

Напомним, что Денис Казанский, представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в составе украинской делегации, обратился к другим участникам переговоров с призывом разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, несмотря на тяготы, которые переживают люди, находящиеся в заключении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура выступил с инициативой заслушать в Раде первого заместителя Леонида Кравчука в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина по поводу его заявлений «о всеобщей амнистии» на Донбассе.

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