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Украина

В Минобразования назвали ТОП-10 популярных вузов Украины

6:30 3 сентября 2020
Поступление

В Украине завершилась вступительная кампания-2020, по итогам которой почти 80% абитуриентов получили рекомендации к зачислению в высшие учебные заведения, указанные ими в качестве первого или второго приоритета.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования и науки Украины.

При этом в ведомстве решили на основании электронных заявлений будущих бакалавров (их было подано более одного миллиона) определить наиболее приоритетные у абитуриентов вузы и специальности.

В итоге в десятке самых популярных высших учебных заведений Украины среди абитуриентов в 2020 году оказались семь вузов из Киева:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 56 тыс 336;
  • Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 46 тыс 714;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 46 тыс 268;
  • Национальный университет «Львовская политехника» — 42 тыс 451;
  • Киевский национальный торгово-экономический университет — 40 тыс 818;
  • Национальный авиационный университет — 33 тыс 056;
  • Государственное высшее учебное заведение «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана» — 27 тыс 775;
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — 27 тыс 625;
  • Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова — 23 тыс 541;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины — 22 тыс 013.

Инфографика — Укринформ

Также на сайте Министерства образования Украины опубликованы самые популярные специальности будущих бакалавров, в их числе правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности.

Инфографика — Укринформ

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за переноса сроков вступительной кампании в вузы учебный год в университетах и академиях начался с опозданием. Первокурсники-бакалавры и первокурсники-магистры появятся в аудиториях во вторник, 15 сентября. Такую дату рекомендует Министерство образования.

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Поступление

В Минобразования назвали ТОП-10 популярных вузов Украины

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