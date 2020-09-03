В Минобразования назвали ТОП-10 популярных вузов Украины
В Украине завершилась вступительная кампания-2020, по итогам которой почти 80% абитуриентов получили рекомендации к зачислению в высшие учебные заведения, указанные ими в качестве первого или второго приоритета.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования и науки Украины.
При этом в ведомстве решили на основании электронных заявлений будущих бакалавров (их было подано более одного миллиона) определить наиболее приоритетные у абитуриентов вузы и специальности.
В итоге в десятке самых популярных высших учебных заведений Украины среди абитуриентов в 2020 году оказались семь вузов из Киева:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 56 тыс 336;
- Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 46 тыс 714;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 46 тыс 268;
- Национальный университет «Львовская политехника» — 42 тыс 451;
- Киевский национальный торгово-экономический университет — 40 тыс 818;
- Национальный авиационный университет — 33 тыс 056;
- Государственное высшее учебное заведение «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана» — 27 тыс 775;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — 27 тыс 625;
- Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова — 23 тыс 541;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины — 22 тыс 013.
Инфографика — Укринформ
Также на сайте Министерства образования Украины опубликованы самые популярные специальности будущих бакалавров, в их числе правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности.
Инфографика — Укринформ
Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за переноса сроков вступительной кампании в вузы учебный год в университетах и академиях начался с опозданием. Первокурсники-бакалавры и первокурсники-магистры появятся в аудиториях во вторник, 15 сентября. Такую дату рекомендует Министерство образования.239
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