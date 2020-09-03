Летняя жара и дожди с грозами: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

В Украине 3 и 4 сентября будет по-прежнему тепло. В некоторых регионах столбики термометров покажут 36 градусов тепла.

В четверг, 3 сентября, дожди с грозами пройдут на западе страны, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в западных областях температура воздуха будет в пределах + 21-+23, на юге и востоке до + 35 градусов, передает Укргидрометцентр.

В пятницу, 4 сентября, грозы переместятся в северные, центральные и южные регионы, скорость ветра — около 10 метров в секунду. На западе будет солнечно и сухо. Днем в западных, северных и центральных областях +21-+23, на востоке и юге — +30 градусов.

Напомним, первая осенняя ночь в Киеве стала самой теплой за 140 лет климатических наблюдений.

О том, какая в Украине будет осень, читайте в материале «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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