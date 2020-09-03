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Украина

В Украине от коронавируса скончались еще 54 человека: за сутки заразились почти 2,5 тысячи

9:17 3 сентября 2020
медики

За минувшие сутки, 2 сентября, в Украине от коронавирусной инфекции умерли 54 человека, это новый антирекорд по количеству летальных случаев.

Больше всего умерших во Львовской области (11), в Харьковской и Ивано-Франковской по 5 летальных случаев, в Киеве -4.

Заразились за сутки 2430 человек, выздоровело 859 пациентов.

Больше всего новых инфицированных в Харьковской области (301), Киеве (280), Тернопольской (242), Львовской (208), Ивано-Франковской (163) областях.

Данные приведены на сайте СНБО.

О том, можно ли повторно заразиться коронавирусом и какие последствия инфекция оставляет в организме, читайте в материале «ФАКТОВ».

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