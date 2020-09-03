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Украина

Избирательные процедуры и Бюро экономической безопасности: онлайн-трансляция заседания Рады 3 сентября

10:05 3 сентября 2020
Верховная Рада Украины

В четверг, 3 сентября, заседание Верховной Рады Украины, которая накануне приняла за основу законопроект, согласно которому трудовые книжки работников переведут в электронный формат, начнется с вопроса, касающегося избирательного процесса.

Так, в повестку дня внесен проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения отдельных избирательных процедур.

Нардепам также предлагается рассмотреть в первом чтении законопроекты о Бюро экономической безопасности и о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно защиты прав и интересов ребенка в случае задержания или содержания под стражей его родителей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Рада в первом чтении приняла проект закона, значительно увеличивающий штрафы для виновных в пожарах и должностных лиц. Максимальный штраф составит 30 тыс. 600 грн.

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