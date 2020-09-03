Война на Донбассе закончится при одном условии, но его вероятность крайне мала

По мнению военного эксперта Николая Белескова, в ближайшее время Украина вряд ли сможет вернуть себе контроль над границей с Россией. Ранее политик Роман Безсмертный объяснял, почему на данном этапе невозможна реинтеграция временно оккупированных территорий нашей страны.

«У России более сильная переговорная позиция. И потому представить себе, что в результате каких-либо переговоров с Путиным по Донбассу все будет по-нашему, довольно сложно. У нас сейчас нет военной составляющей для проведения операции по освобождению Донбасса», — объяснил свою точку зрения в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Блесков.

При этом он отметил, что и украинская экономика растет не так быстро, чтобы заявить России, мол, можете сколько угодно вмешиваться в наши дела, а мы все равно становимся сильнее с каждым днем.

«Единственный аргумент в пользу того, что мы сможем убедить полностью принять наши условия — это возможное осознание хозяином Кремля, что конфликт на Донбассе абсолютно для него бесполезен и не дает никаких дивидендов. Но такого понимания у Путина пока нет», — считает эксперт и добавляет, что на данном этапе Россию устраивает установившийся с 2015 года статус-кво.

То есть, в Кремле готовы мириться с санкциями, с определенными потерянными возможностями из-за оккупации части Украины. «Они готовы финансировать эти территории. Но уходить оттуда они не готовы», — резюмировал Николай Белесков.

Полный материал с комментариями экспертов по поводу возможности возвращения Украиной контроля над границей с Россией и того, насколько близок момент прекращения войны, читайте на сайте «ФАКТОВ».



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