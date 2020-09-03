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Украина

В Украине решили выдать США добровольца "Правого сектора"

12:31 3 сентября 2020
Крейг Остин Ланг

В Офисе генерального прокурора Украины приняли решение об экстрадиции в США американца Крейга Ланга, принимавшего участие в боевых действиях на Донбассе — сначала он был в «Правом секторе», затем заключил контракт с ВСУ, который впоследствии был расторгнут.

Как сообщает «Бабель», в США Ланга могут приговорить к смертной казни.

Журналисты, разбиравшиеся в ситуации с гражданином Америки, сообщали, что Крейга Ланга, разыскиваемого Интерполом, задержали в августе 2019 года, когда он попытался выехать за пределы Украины, чтобы продлить визу.

Отмечается, что в США ему инкриминируют преступление по трем уголовным статьям — о краже, разбое и убийстве. Запрос на экстрадицию Ланга в США поступил в Украину сентябре прошлого года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из Украины в Грузию экстрадировали одного из ключевых руководителей террористов «Исламского государства» — Цезаря Тохосашвили, которого называли «Аль Бара Шишани».

Фото с сайта https://babel.ua.

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