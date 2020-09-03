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Украина

Во время российской агрессии на Донбассе убиты более 13 тысяч человек, пострадали более 44 тысяч, — ООН

12:32 3 сентября 2020
военные

Несмотря на введенный режим тишины на Донбассе, в зоне ООС продолжают гибнуть люди. Общее число жертв боевых действий на Донбассе с 14 апреля 2014 го по 31 июля 2020 года составило, по данным ООН, 42 — 44 тысячи человек, из них убитых более 13 тысяч.

Отметим, что в ООН жертвами называют не только погибших, но и раненых.

Среди 13 100- 13300 убитых, не менее 3367 гражданских лиц, в том числе 298 погибших на борту рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014. В это число входят примерно 4150 украинских военных и около 5700 членов незаконных вооруженных формирований. Ранено 29,5 -33,5 тысячи человек, в том числе 9,7 -10,7 украинских военнослужащих.

По данным ООН, за весь период конфликта ранения среди гражданских лиц составляют около 25−26 процентов от общего количества ранений, передает «Радио Свобода».

В 2019—2020 годах до 40 процентов смертей военных в зоне ООС на Донбассе были следствием болезней, убийств, самоубийств, дорожных инцидентов и других причин, не связанных с боями.

Напомним, президент Зеленский неоднократно заявлял, что верит в завершение войны в этом году.

Эксклюзивный материал «Зеленский хочет до конца года завершить войну на Донбассе: почему это невозможно», читайте на сайте «ФАКТОВ».

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