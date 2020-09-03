Закончиться ли война на Донбассе до конца года? Озвучен прогноз

Международный обозреватель Андрей Бузаров не видит предпосылок для окончания войны на Донбассе в ближайшее время. Свои аргументы он изложил «ФАКТАМ».

Эксперт отмечает, что за последний год ситуация на Донбассе особо не изменилась. Поэтому войну не удастся закончить ни в этом году, ни в следующем.

Пока на Донбассе держится политическое перемирие, но политолог считает, что это временное явление. Следующий этап — это разведение войск, контроль за разведением и многие другие вещи. На сегодняшний день эти вопросы до конца не согласованы.

«Кроме того, нет предпосылок для того, что разведение войск будет и дальше продолжаться безболезненно. В нашем обществе есть определенные силы, которые разведение войск воспринимают, как капитуляцию», — уточнил Бузаров.

При этом он отметил, что прекращение огня, окончание военных действий, еще не означает окончание конфликта. А для реинтеграции Донбасса пока что вообще нет никаких предпосылок.

Напомним, на вчерашнем заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу произошел скандал. Российская делегация очень эмоционально восприняла слова представителя Донецка в ТКГ Сергея Гармаша о роли РФ в конфликте на Донбассе. Заседание прошло почти безрезультатно — договорились об открытии в ноябре двух новых КПВВ в Луганской области и о 19 участках разминирования.

Вопрос обмена пленными остался открытым — РФ заблокировала процесс, не предоставив списки.

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