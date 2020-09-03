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Украина

Названа страна ЕС, которая блокирует введение санкций против России

15:10 3 сентября 2020
Санкции против России

Кипр блокирует работу структур Евросоюза по подготовке очередного пакета антироссийских санкций, которыми хотят наказать Россию за кибератаку на Бундестаг в 2015 году, чего добивается Германия, и строительство моста через Керченский пролив в аннексированный Крым.

Как сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рихард Йозвяк, санкционная работа ЕС «оказывается сложной» из-за позиции Кипра.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский бизнесмен Аркадий Ротенберг и более сотни людей, причастных к строительству Крымского моста, попали на «Миротворец».

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