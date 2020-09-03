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Украина

В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, где еще задержится жара

15:27 3 сентября 2020
погода

Начало сентября отметилось температурными рекордами, но вскоре жара пойдет на спад. Уже 4 сентября в большинстве областей будет прохладно +18−23, и только на востоке и юго-востоке сохранятся непривычные для сентября +34 градуса.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, дожди и грозы пройдут местами на севере, в центре, захватят Одесскую область и Крым. На западе и на востоке без осадков. В Киеве 4 сентября ожидается +20−22 градуса и дождь.

погода

Напомним, специалисты Украинского гидрометцентра считают, что существенного похолодания в сентябре не будет, как и серьезных осадков. На следующей неделе — с 8 сентября можно ждать очередной перемены погоды, жара вернется. Об этом в статье «ФАКТОВ» Синоптики узнали, когда спадет жара: прогноз погоды до конца недели.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, где еще задержится жара

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