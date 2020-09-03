Вместо штрафов — тюремный срок: депутаты ужесточили наказание для автоугонщиков

Верховная Рада ужесточила наказание для автоугонщиков. В законе, который был принят на заседании 3 сентября, предусмотрены особые санкции за угон элитных авто и за кражу с помощью специальных электронных устройств.

Проект о более строгом наказании для автомобильных воров Рада рассмотрела и предварительно одобрила еще в июле. Теперь депутаты вновь вернулись к острому вопросу и приняли закон в целом. Об этом сообщает сайт парламента.

Из статьи 289 Уголовного кодекса (незаконное завладение транспортным средством) убрали лазейку, которой часто пользовались автоугонщики. Теперь даже если угнанный автомобиль быстро нашли, и похитители не успели повредить машину, ворам не отделаться штрафом. Преступникам грозит реальный срок от трех до пяти лет.

Кроме того, новый закон учел замечания следственных органов о том, что автоворы часто используют современную электронную аппаратуру. За угон с применением подобных девайсов устанавливается более строгое наказание — от пяти до восьми лет за решеткой с возможностью конфискации имущества.

Также вводится градация наказания в зависимости от стоимости украденной машины. Если она составляет 1700−4250 гривен, то преступнику грозят от пяти до восьми лет заключения. Если же был похищен любой автомобиль дороже 4250 гривен, то автоворы рискуют сесть в тюрьму на 8−12 лет.

Напомним, в Киеве задержаны злоумышленники, предлагавшие полиции взятку за «крышевание» автоугонщиков.

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