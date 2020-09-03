Главе банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов гривен, — прокуратура

Руководителю банка «Аркада», который НБУ признал неплатежеспособным, сообщили о подозрении в присвоении 50 миллионов гривен.

Как сообщают в прокуратуре города Киева, речь идет о денежных средствах фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика».

«В июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления АО АКБ «Аркада», вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика», управляющим которых является «Аркада», — сообщают в прокуратуре.



Схема предусматривала выдачу кредита и последующие операции с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с банком, но подконтрольны непосредственно подозреваемому.

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В помещении банка, а также по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски», — добавили в столичной прокуратуре.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший народный депутат Украины Александр Шепелев, которому инкриминируют ряд тяжких преступлений, в том числе покушение на убийство и хищение средств «Родовид Банка» на сумму более 200 млн гривен, получил семь лет тюрьмы за побег из-под стражи в 2014 году.

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