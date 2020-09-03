Украинские школы массово проверят на соблюдение карантинных мер

В ближайшие дни в школы во всех областях нагрянут с проверкой инспекторы. Проверяться будет соблюдение учебными заведениями правил работы в период карантина. Такое распоряжение появилось 3 сентября по итогам заседания правительства.

Как и предполагали эпидемиологи, с началом нового учебного года среди учеников участились случаи заболевания COVID-19. На сегодня уже известно о 149 заболевших детях. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В инспекционную комиссию для проверки школ войдут представители Минобразования, Минрегиона и Госпродпотребслужбы. Премьер распорядился посетить не менее пяти учебных заведений в каждой из областей, причем выбирать школы в глубинке, а не в областном центре. Региональным властям пообещали, что по результатам проверок возможны кадровые ротации.

Напомним, в Киеве на онлайн-обучение переведен лицей «Социум», где заболели учителя. Также пришлось прервать учебный год для ряда учащихся школы № 18.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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