В Украине возросло число регионов, не готовых к смягчению карантина

В Украине стало больше регионов, где заболеваемость COVID-19 не позволяет смягчить карантинный режим. По состоянию на 3 сентября в список проблемных попали Киев и еще 16 областей. Все они превысили норму по показателю заболеваемости за последние две недели.

Как сообщает Минздрав, заболеваемость на 100 тыс. жителей наивысшая в Черновицкой и Тернопольской области (258 и 243 инцидента). В Киеве показатель колеблется у отметки в 100 случаев. Ослабление карантина разрешается при снижении заболеваемости до 40 случаев на 100 тыс. человек. Для тех областей, где заболеваемость выше базового уровня, может быть установлен «красный», «оранжевый» или «желтый» карантинный режим.

Напомним, последний раз карту карантинных зон Минздрав обновлял 27 августа. Новый пересмотр ожидается через 14 дней.

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