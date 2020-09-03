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Украина

Адвокат американского АТОшника Крейга Ланга заявил о его "похищении" украинскими силовиками

19:59 3 сентября 2020
крейг

Американец Крейг Лэнг Остин, принимавший участие в боевых действиях на Донбассе, а потом попросивший убежища в Украине, утром 3 сентября был незаконно похищен. Об этом заявил адвокат американца Олег Веремеенко. Он считает, что Государственное бюро расследований должно выяснить, где держат Крейга, и проверить правомерность действий СБУ и полиции.

Защитник рассказал, что его подопечного около 7 часов утра 3 сентября забрали из дома в Виннице и увезли в неизвестном направлении. Адвокат обратился в ГБР и требует повлиять на винницкую полицию и управление СБУ.

Веремеенко видит две причины не выдавать Крейга в США. «США… пишут черным по белому, что в случае признания его виновным собираются применять смертную казнь. А в Украине смертная казнь запрещена с 1995 года. То есть выдавать кого-либо без письменных гарантий неприменения смертной казни правительство Украины не имеет права. … Также Крейг Лэнг Остин подал заявление о признании его беженцем на территории Украины… Его заявление еще не рассмотрено», — объяснил адвокат.

Напомним, ранее стало известно, что в Офисе генерального прокурора все-таки приняли решение об экстрадиции Крейга в США.

Фото Oleg Veremiyenko/Facebook

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