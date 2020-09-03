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Украина

С 7 сентября в Украине вводят новое карантинное зонирование: кто теперь в красной зоне

20:24 3 сентября 2020
карантин

В Украине снова пересмотрели границы красной, оранжевой и желтой карантинных зон. Новое зонирование вводится с начала суток 7 сентября и останется в силе на 14 дней.

Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, список городов и районов красной зоны снова расширился. В попавших в красный список населенных пунктах не работают школы, колледжи и вузы, поезда идут в объезд или останавливаются лишь на высадку пассажиров, ограничивается работа общественного транспорта.

В красной карантинной зоне оставлены Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы, Измаил. Также добавлены в список:

  • Бобровицкий район Черниговской области;
  • Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • Беляевка и Болградский район Одесской области;
  • Дубно и Костопольский район Ровенской области;
  • Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Великобурлукский район Харьковской области;
  • Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

Напомним, зонирование пересматривалось 24 августа, и тогда в красный список вошли шесть крупных городов и районы пяти областей. Некоторые города были недовольны ограничениями и в одностороннем порядке их отменили.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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