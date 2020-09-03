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Украина

Прием граждан отменяется: миграционная служба сделала важное заявление

21:05 3 сентября 2020
миграция

С 4 сентября Государственная миграционная служба и все ее территориальные органы прекращают личный прием граждан. Не будет работать и приемная в Киеве по адресу ул. Владимирская, 9. В Госмиграции объясняют, что чрезвычайные меры связаны с эпидемией COVID-19.

Гражданам предлагается подавать запросы и обращения дистанционно. Обратиться в Госмиграции можно через сервис «Приемная» на сайте службы, через соцсети, а также по телефону (044) 279−98−99 или на «горячие линии» областных управлений.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в Украине введены строгие правила для детских учреждений, для школ и для живущих в общежитиях.

Фото dmsu.gov.ua/Facebook

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Прием граждан отменяется: миграционная служба сделала важное заявление

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