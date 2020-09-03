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Украина

"Дело о предательстве в Офисе президента удалось сдвинуть с мертвой точки": Бутусова вызвали в прокуратуру из-за "вагнеровцев"

21:31 3 сентября 2020
бутусов

Журналист Юрий Бутусов вызван на допрос в Офис генпрокурора. Бутусова хотят заслушать как свидетеля по делу о проваленной спецоперации с поимкой воевавших на Донбассе «вагнеровцев». Ранее журналист обнародовал сведения, что операция не просто сорвалась — из Офиса президента поступил запрет на расследование этого фиаско спецслужб.

«Меня вызвали на допрос по делу о спецоперации по задержанию 28 „вагнеровцев“ — по делу, которого официально не существует! Ну что ж, это огромный шаг вперед — ведь первоначально власти заявили, что никакой операции по „вагнеровцам“ не было, комментировать нечего, но, наконец-то, здравый смысл возобладал… Дело о предательстве в Офисе президента удалось сдвинуть с мертвой точки», — рассказал Бутусов в Facebook.

Журналиста ждут на допрос 9 сентября. Предполагается, что эпизод с «вагнеровцами» — это часть большого дела по факту ведения Россией агрессивной войны против Украины.

Напомним, ранее была озвучена версия, что нашумевшая спецоперация по «вагнеровцам» проводилась совместно украинскими и американскими спецслужбами. По мнению Бутусова, Офис президента Зеленского целенаправленно добивался ослабления влияния США на Украину.

Фото butusov. yuriy/Facebook

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