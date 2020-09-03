Родные и близкие погибших на Донбассе украинских воинов просят расследовать ситуацию вокруг выдачи «вагнеровцев», задержанных в Беларуси, российской власти, считая ее предательством.

Об этом пишет Главком.

В видеообращениях, опубликованных в Facebook, они призывают срочно создать Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины, которая должна пролить свет на историю с «вагнеровцами».

«Это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. Это люди, которые убивали наших родных, воевавшие против нашей армии в Донбассе в 14−15 годах. Это военные преступники, совершившие множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны», — указывают родственники погибших.

Они напоминают, что «вагнеровцы» могут быть причастны к катастрофе украинских военных самолетов «Ил-76» в Луганске, военных самолетов «Су-25» и вертолета «Ми-8» под Славянском. А также к преступлению, когда российским «Буком» был сбит малайзийский Боинг MH17, в результате чего были убиты 298 граждан других государств.

«Вот уже 6 лет, как идет расследование. Я узнала, что в Беларуси задержан отряд „Вагнера“, который был причастен к гибели самолета, и их взяли и отпустили в Россию. Преступников, должны ответить за смерть наших детей. У меня большая просьба к президенту, к Верховной Раде, которая должна расследовать и наказать виновных», — отметила мать погибшего в самолете ИЛ-76 Виталия Бондаренко Нина Бондаренко.

Родственники отмечают, что не заинтересованы в скандалах, спекуляциях и появлению десятков неподтвержденных версий.

«Нам нужна правда, и четкое понимание того, что государство выполняет свои функции по защите закона, своих граждан, своих воинов, и служит торжеству справедливости — а не наоборот. Потому что ненаказанное зло имеет свойство повторяться снова, и что хуже — напоминать о себе тем людям, которые раньше пережили от него боль потери своих близких», — считают они.

По мнению родных погибших героев, парламентская ВСК является практически единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на эти вопросы.

«Не понимаю, почему была сорвана спецоперация по передаче так называемых „вагнеровцев“ в Украину. Это лица, которые летом 14-го года сбивали наши самолеты и вертолеты. Пепел от этих самолетов и от сгоревших заживо пилотов до сих пор на руках этих людей. Требую от Верховной Рады Украины, от СБУ создать временную следственную комиссию, которая ответит на такие вопросы. Кому было выгодно сорвать эту спецоперацию и отдать в России людей, которые убили наших родных? Требую фамилий предателей, справедливости и правды», — отмечает Виталина Тарасова, вдова Героя Украины Константина Могилка, командира самолета АН 30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года.

Родственники наставивают, чтобы ВСК начала свою работу немедленно.

«Игнорирование наших требований, как и требований активной, неравнодушной части общества будет надругательством над памятью погибших защитников Украины», — отмечают инициаторы парламентского расследования.

Напомним, в июле в Беларуси задержали 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнера». В белорусских правоохранительных органах заявили, что бойцы ЧВК прибыли для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании в стране. 31 июля Офис генпрокурора Украины объявил о подозрении 28 задержанным в Беларуси бойцам российской частной военной компании «Вагнер», девять из них — граждане Украины. Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК «Вагнер» на территории Украины. К сожалению, 14 августа 32 бойца российской частной военной компании «Вагнера» вернулись в РФ, и больше уголовное или другое наказание им не грозит.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что журналист Юрий Бутусов вызван 9 сентября на допрос в Офис генпрокурора. Бутусова хотят заслушать как свидетеля по делу о проваленной спецоперации с поимкой воевавших на Донбассе «вагнеровцев». Ранее журналист обнародовал сведения, что операция не просто сорвалась, а в результате предательства — из Офиса президента якобы поступил запрет на расследование этого фиаско спецслужб. Предполагается, что эпизод с «вагнеровцами» — часть большого дела по факту ведения Россией агрессивной войны против Украины.

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