Везут бензовозами: СМИ узнали о поставках заводом жены Медведчука дизтоплива в Крым

Российский Новошахтинский завод нефтепродуктов, который контролирует жена входящего в топ-5 самых влиятельных людей Украины нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко, поставляет продукцию в оккупированный Крым.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

Российские компании «ЮЛК-Альянс», «Стройпроминвест» и ТК «Югдизель» подтвердили, что реализуют продукцию Новошахтинского завода нефтепродуктов, в том числе в оккупированный Крым. Топливо доставляют на полуостров бензовозами.

Журналисты утверждают, что Марченко контролирует большую долю расположенного в Ростовской области предприятия, говорится в декларации Медведчука. Сам политик отказался отвечать на вопрос о бизнесе его семьи.

Также представители СМИ выяснили, что нефтепродукты с этого завода поставляют танкерами в Соединенные Штаты, где Медведчук с 2014 года находится под санкциями. Чтобы обойти санкции, контракты заключаются не напрямую, а через швейцарскую фирму-посредника из окружения депутата российской Госдумы.

Суммы контрактов держатся в секрете, но рыночная стоимость аналогичного прямогонного бензина в 2020 году колебалась между 30 и 40 долларами за баррель, поэтому в среднем стоимость указанных поставок из российского завода Медведчука к штату Техас оценивается в около 150 000 000 долларов.

По данным международной таможенной базы ImportGenius, в 2020 году продукцию «Новошахтинского завода нефтепродуктов» как минимум 6 раз получила компания ExxonMobil Sales and Supply LLC. Только с января по май был поставлен бензин стоимостью как минимум 150 млн долларов, утверждают журналисты.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласно последним опросам общественного мнения, партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» имеет все шансы пройти в Верховную Раду.

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