Ливни не помогут: оккупанты объяснили, почему водохранилища Крыма останутся незаполненными

Для того, чтобы в Крыму наполнились водохранилища и захваченный Россией полуостров не испытывал недостатка в воде, нужно, чтобы дожди шли локально на северном склоне основной гряды Крымских гор в течение нескольких месяцев.

Об этом в интервью заявил гендиректор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, пишет Крым.Реалии.

«Нас интересуют только осадки, выпадающие в горах. Нужно, чтобы дожди шли локально на северном склоне основной гряды Крымских гор — на Чатыр-Даге, Демерджи, под Караби-яйлой, Бабуган-яйлой, где находится поверхность водостока. Любые другие дожди ситуацию не спасут. Причем желательно, чтобы это был не ливень, когда вода просто скатывается в водохранилища, а моросящий дождь», — рассказал Баженов.

По его словам, если такой дождь идет долго, то начинает заполнять карстовые слои, и они потом месяцами отдают влагу по системе сообщающихся сосудов.

«Будь это в моих силах, я бы включил такой дождь на три месяца без перерыва. Тогда запасов водохранилищ нам бы хватило на два года», — добавил пособник оккупантов.

При этом гендиректор «Воды Крыма» заявил, в Симферополе запасов воды, с учетом подачи ее по графику, осталось на два месяца. Он также сообщил, что «технологически невозможно» сохранить круглосуточное водоснабжение социальных объектов.

Напомним, что с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды. С 3 сентября начался второй этап ограничений. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

В оккупационном правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.

Также напомним, что во время визита в Крым 27 августа президент России Владимир Путин сказал, что вопрос водоснабжения полуострова «надо дорешать».

В то же время украинские власти, как писали «ФАКТЫ», неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.

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