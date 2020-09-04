Украина находится на пороге роста заболеваний коронавирусом, и уже даже сейчас невозможно больного из группы риска положить в стационар.

А в дальнейшем ситуация будет еще больше усугубляться, заявила в эфире программы «Право на владу» врач-инфекционист Ольга Голубовская.

«То, что сейчас происходит — мы сейчас еще только в начале роста заболеваемости коронавирусом, но уже сейчас невозможно больного из группы риска положить в стационар», — сказала она.

При этом эксперт объяснила, что если не будут соблюдаться рекомендации по защите от коронавируса, то большинство пациентов будут вынуждены оставаться просто на домашнем лечении и не смогут получать квалифицированную медицинскую помощь.

Также врач отметила, что была сторонником дистанционного обучения, поскольку дети не будут соблюдать масочный режим.

«Все мы прекрасно понимаем, что ни с какими масками дети в школу ходить не будут. Это нереально. Это невозможно. Я вообще была сторонником непопулярного решения. Просто я понимала, что меня никто не поддержит и я это не озвучивала, потому что это эпидемиологи должны решать. Я вообще была за дистанционное обучение максимально», — отметила она.

Голубовская также заявила, что у них в клинике сейчас военное положение.

«Мы даже свои учебные комнаты отдали под больных. Люди работают круглосуточно, без выходных. Ни одного выходного ни у кого не было», — подчеркнула она.

Напомним, ранее Министерство образования разрешило школам продлевать летние каникулы из-за сложной эпидситуации. Также было указано, что обучение в школах «красной зоны» будет дистанционным.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за прошедшие сутки в Украине подтвердили 2430 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Харьковской области, Киеве, Львовской области, Тернопольской области.

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