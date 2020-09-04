Оскорбляли и избивали дубинками: десятки белорусов обратились в ООН из-за пыток силовиков

Правозащитники центра «Весна» и Белорусский Хельсинкский Комитет направили в Комитет против пыток ООН обращение от лица 47 человек, пострадавших в ходе мирных акций протеста в Беларуси, с просьбой провести расследование о систематическом применении пыток на территории страны.

Текст обращения был опубликован в четверг на сайте правозащитного центра «Весна», пишет Голос Америки.

Пострадавшие предоставили доказательства того, что начиная с 9 августа белорусские силовики совершали действия, умышленно причиняя гражданам боль, телесные повреждения различной степени тяжести и психологические травмы. В соответствии с международной конвенцией, эти действия можно охарактеризовать как пытки.

«Многочисленные свидетельства потерпевших указывают на то, что их… оскорбляли, избивали дубинками, истязали, причиняли телесные повреждения, поражали электрошокерами и резиновыми пулями, распыляли газ из баллончиков в замкнутых пространствах с находящимися в них гражданами, заставляли часами стоять в раздетом виде на коленях на асфальте, угрожали применением оружия, сексуальным насилием, лишали сна, средств гигиены, пищи и воды, отказывали в оказании медицинской помощи и предоставлении необходимых медикаментов», — говорится в обращении.

Авторы обращения также обращают внимание на то, что задержанных содержали в нечеловеческих условиях и применяли к ним меры психологического давления.

Применение пыток осуществлялось должностными лицами и очевидно были санкционированы белорусскими властями.

Пострадавшие просят Комитет против пыток провести «расследование по факту систематического применения пыток на территории Республики Беларусь в порядке процедуры, предусмотренной статьей 20 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания». Кроме того, действия должностных лиц могут быть дополнительно рассмотрены на предмет наличия признаков преступлений против человечности, определенных в статье 7 Римского статута Международного уголовного суда.

Заявители также попросили Комитет передать коллективное обращение Совету Безопасности ООН.

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