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Украина

В Минэкономики спрогнозировали курс доллара

5:56 4 сентября 2020
Курс доллара

После того, как курс евро в начале сентября превысил психологическую отметку в 33 гривны, многих украинцев снова начал интересовать вопрос о том, что будет с национальной валютой, а также сбережениями в ней и заработными платами.

Предостеречь население от необдуманных действий решил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В программе «Право на владу» он заверил, что до конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 гривен. Такой же курс американской валюты предполагается и в 2021 году

«Мы же даже скорректировали макропрогноз, потому что мы видим ситуацию — 27,8 гривны, кажется, на этот год и на следующий год также, по памяти, цифры такие же», — сказал он.

Напомним, что Национальный банк Украины не ожидает существенных колебаний курса доллара к гривне до конца года, а в случае нестабильности будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.

В то же время ряд аналитиков допускают, что в течение осени 2020 года можно ожидать постепенной девальвации гривны к доллару — в этом случае курс ожидается в пределах от 27 до 30 гривен/доллар.

Кроме того, гривна может резко упасть в случае политического кризиса или очередного локдауна из-за коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с протестами в Беларуси курс национальной валюты этой страны резко пошел вниз. Однако, по мнению экспертов, девальвация белорусского рубля не отразится на экономике и финансовой системе Украины.

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