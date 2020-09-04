В ряде украинских СМИ 3 сентября появилась информация, которая вполне могла бы обернуться очередным скандалом, связанным с именем главы государства: сообщалось о том, что Зеленский якобы планирует дать стипендию своему отцу — доктору технических наук, профессору Александру Семеновичу Зеленскому.

О том, насколько информация соответствует действительности, разбиралась BBC News Украина.

Некоторые приводили проект указа, добытый из собственных источников. Кроме отца президента, там указаны еще четыре ученые старше 70 лет, которым предлагают назначить стипендии.

Информационный ресурс указывает на то, что даже в обнародованных документах четко указано: стипендии назначаются в соответствии с положением 2011 года. Из него следует: кандидатов на получение стипендий выдвигают центральные и местные органы исполнительной власти, президиума Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук, специализированные заведения, учреждения, союзы, объединения и тому подобное.

В случае стипендий деятелям науки, достигших 70-летнего возраста, такие кандидатуры передают Министерству образования, которое и отбирает их и формирует на основе этого перечень. И только тогда — на последнем этапе — президент утверждает этот перечень своим указом. Другими словами, сам Зеленский не смог бы выдвинуть своего отца кандидатом на пожизненную стипендию. Даже если бы очень захотел.

Также обращалось внимание на еще ряд особенностей стипендии: ее размер составляет «1,5 прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность». Сейчас такой минимум составляет 1712 гривен, а следовательно, размер стипендии — до 2568 гривен в месяц.

Более того, проект указа рассматривали на последнем заседании правительства 2 сентября. Но тогда министр образования и науки Сергей Шкарлет объявил о снятии с рассмотрения пункта 2.3, который в повестке дня Кабмина за 2 сентября называется «О назначении пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования».

Именно поэтому «инсайдерская» информация о том, что за пожизненной стипендией для отца Зеленского стоял Шкарлет, была не совсем «инсайдерской» — в соответствии с положением именно и должен был это сделать.

Кроме того, позже появилось сообщение о том, что Александра Зеленского выдвигали на получение стипендии в Государственном университете экономики и технологий Кривого Рога, где он преподает.

«Просим предоставить четкий ответ: чем обусловлен отзыв представления на присуждение именной пожизненной стипендии выдающимся деятелям образования, среди которых член нашего трудового коллектива, д.т.н., профессор Зеленский А.С.?» — обращение с таким вопросом коллектив заведения прислал премьеру Денису Шмыгалю.

Кроме того, Шмыгаль отреагировал на письмо, заявив, что Шкарлет отозвал письмо, чтобы дополнить список претендентов на стипендии, и призвал трудовые коллективы высших учебных заведений «в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы правительство приняло решение до 1 октября».

Сам же отец президента решил прокомментировать ситуацию изданию «Страна». Журналистам Александр Зеленский сказал, что «ему вообще лично ничего не надо».

«А вы думаете, это блат от президента? Вы знаете, что и президент не бедный. И мне хватает и зарплаты, и пенсии… Они (вероятно, имеется в виду коллектив вуза, где Зеленский-старший работает — ред.) меня выдвинули, я при чем? Меня подавали уже на заслуженного деятеля науки и техники и т. д. , я отказался. А в этот раз решил не отказываться. А почему я должен отказываться?» — заявил он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный украинский музыкант, основатель группы «Тартак» Александр Положинский публично отказался от ордена «За заслуги», которым его наградил Владимир Зеленский. Музыкант на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту, в котором сказал о своем решении и считает, что такой награды должны быть удостоены музыкант Андрей Антоненко «Риффмастер», врач Юлия Кузьменко и медсестра Яна Дугарь, которых бездоказательно подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

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