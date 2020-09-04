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Украина

Жару сменили дожди с грозами: синоптики составили прогноз до конца недели

7:13 4 сентября 2020
цветы

Окончание недели в Украине будет дождливым, жара уйдет. 4 сентября ливни с грозами пройдут над северными, центральными и южными областями, 5 сентября осадки ожидаются в центре, на юге и на востоке, 6 сентября — на северо-западе.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, во время грозы ветер может усилиться до 15−20 м/с.

4 сентября дождь и гроза собьют температуру в южных областях.

погода

5 сентября во всех регионах днем до +24−26. Период изнурительной жары закончится.

погода

6 сентября на юге, на востоке и в центральной части страны днем до +30 градусов, в остальных областях прохладнее, до +26.

погода

Напомним, первый месяц осени уже отметился температурным рекордом. А народные синоптики составили прогноз до конца сентября. Об этом в статье «Синоптики узнали, когда спадет жара».

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