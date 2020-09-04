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Украина

Эксперт объяснил, почему можно возобновить торговлю с ОРДЛО и что это принесет

7:59 4 сентября 2020
донецк

Украина могла бы наладить торговлю с временно оккупированными территориями, получать прибыль и ослаблять финансово оккупанта. Но этот вопрос крайне заполитизирован, в обществе уже сформировалось эмоциональное неприятие подобной торговли. Такое мнение высказал военный эксперт Николай Белесков в интервью «ФАКТАМ», комментируя предположения о дальнейшем развитии ситуации на Донбассе.

«Если Украина будет продавать какую-то свою продукцию жителям ОРДЛО и получать деньги — я в этом ничего плохого не вижу… По моему мнению, все, что приносит Украине деньги и укрепляет нас, но не укрепляет временно оккупированные территории, приемлемо», — объяснил эксперт.

Описывая, как могли бы выглядеть отношения с оккупированными территориями, Белесков приводит в пример Грузию.

«Грузия. Туда и сегодня ездят российские туристы. Грузия от этого получала деньги, на которые потом покупала „Джавелины“. Чем плоха схема? Но большинство граждан Украины такую торговлю не воспримет. Мы близорукие. Наше общество в большинстве своем чересчур наэлектризовано — воспринимает либо черное, либо белое», — добавил военный эксперт.

При этом Белесков признает, что, действительно, не всякая торговля приемлема, но полностью отвергать возобновление контактов не стоит. «Например, покупать у них уголь — я бы такого никогда не делал. Уголь, даже если он донецкий, лучше напрямую получать из России — будет меньшее зло. В противном случае это будет обозначать, что мы финансируем оккупированный Донбасс», — подытожил специалист.

Как эксперты видят развитие ситуации на оккупированных территориях, читайте в статье «Зеленский хочет до конца года завершить войну на Донбассе: почему это невозможно».

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