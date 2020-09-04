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Украина

Коронавирус унес жизни еще 51 украинца, за сутки более 2700 новых случаев заражения

9:04 4 сентября 2020
Коронавирус

На утро пятницы, 4 сентября, в Украине количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось еще на 2,723 тысячи — с начала пандемии коронавирусную инфекцию обнаружили уже у 130 951 человека.

Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, за сутки инфекция стала летальной для 51-го украинца.

Больше всего новых случаев выявлено в Харьковской области (371), Киеве (319), Одесской (225) и Тернопольской (204) областях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что Украина находится на пороге роста заболеваний коронавирусом и что уже сейчас невозможно больного из группы риска положить в стационар.

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