Это самообман: Гинзбург озвучил печальный прогноз по онлайн-курсам и дистанционному обучению

Онлайн-образование не будет генерировать мыслящих и склонных к анализу людей. Ранее отмечалось, что Украина не готова на переход на дистанционное обучение школьников.

Свою точку зрения по поводу онлайн-образования в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал украинско-американский мультимиллионер Марк Гинзбург. «Наш мозг четко структурирован. Определенные его участки отвечают за аналитику. И, не будучи задействованными, как и мышцы, атрофируются. Роль настоящего педагога была и будет велика. При массовом онлайн-обучении дети богатых родителей все равно будут учиться оффлайн у лучших преподавателей по лучшим методикам», — отметил он.

Бизнесмен считает, что доступные в сети лекции профессоров ведущих университетов мира будут слушать немногие — лишь умные и те, кто хочет докопаться до сути явлений.

«Остальные не будут их слушать, это самообман», — говорит Марк Гинзбург и напоминает времена дефицита, когда люди отстаивали в больших очередях за продуктами, книгами и мебелью. Теперь же в магазинах есть все, и необходимость тратить время на стояние в очередях отпало.

«И что, все побежали в библиотеки, музеи, театры? Единицы! Точно так же будет с лекциями. Единицы станут слушать лекции Принстонского и Стэнфордского университетов, остальные будут смотреть сериалы или развлекательные шоу», — отметил он и добавил: «Отсюда вытекает практический совет: ребята, учитесь хорошо, упорно, настойчиво, потому что ваши дети уже не смогут учиться даже так, как вы учитесь сейчас. Учитесь за себя и за ваших детей, чтобы вы могли их чему-то обучить».

Полный текст интервью с Марком Гинзбургом о том, каким он видит мир после пандемии, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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