Коронавирус и изменение закона о ЦИК: онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 4 сентября

В пятницу, 4 сентября, народные депутаты Украины, накануне ужесточившие ответственность для автоугонщинков, начнут работу с вопросов к правительству.

Так, первым пунктом в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады значится час вопросов к госчиновникам о состоянии дел с заболеванием коронавирусной инфекцией и мерами по предотвращению ее распространения.

Парламентариям предложат включить в повестку дня законопроект, вносящий изменения в Закон «О Центральной избирательной комиссии», касающиеся опросов граждан, а также рассмотреть в первом чтении проект закона, изменяющий ряд законодательных актов в области совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения — пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов.

Есть в повестке дня и законопроект, вносящий изменения в Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» — о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Народным депутатам предлагается включить его в повестку дня и принять решение.

Начало заседания запланировано на 10:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», родные и близкие погибших на Донбассе украинских воинов просят Верховную Раду создать комиссию для расследования ситуации вокруг выдачи «вагнеровцев», задержанных в Беларуси, российской власти, считая ее предательством.

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