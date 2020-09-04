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Украина

В Умань впустят хасидов, но закроют для них магазины и дискотеки

9:58 4 сентября 2020
хасиды

Несмотря на закрытие границ Украиной, в Умани все равно ждут прибытия хасидов на празднование Рош ха-Шана. В городе признали, что некоторые паломники успели пересечь границу до ее перекрытия, а потому Умани необходимо подготовиться к массовому заезду иностранных гостей.

Было решено, что в Умани в районе, где селятся паломники, будут действовать строгие карантинные ограничения. С 15 до 21 сентября на территории под запретом:

  • концерты, дискотеки, ночные клубы, другие развлекательные заведения;
  • торговля в залах магазинов — разрешается продажа непродовольственных товаров через окно.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, рестораны, кафе, бары, закусочные, столовые, кафетерии, буфеты в Умани могут работать в дневное время (с 7.00 до 24.00), но без организации празднований. В ночное время разрешается доставка еды и заказы на вынос.

Чтобы паломники не создавали толпу, поручено установить турникеты на входах в культовые сооружения, нанести разметку для соблюдения дистанции. Будут установлены карантинные посты на въезде в Умань и при приближении к району паломничества.

Решено, что во время Рош ха-Шана будут разрешены массовые мероприятия лишь на открытом воздухе или в просторном помещении (на одного человека должно приходиться не менее 10 кв. метров площади).

Напомним, традиционно на празднование Рош ха-Шана (Нового года) в Умань съезжалось до 30 тысяч хасидов. В нынешнем году из-за эпидемии коронавируса массовый приезд паломников был признан нежелательным, но Израиль и Украина так и не пришли к согласию, которая из сторон должна наложить запрет на паломничество.

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